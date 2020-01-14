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  4. Adana’da 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da polis 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polis 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis önce İncirlik Park Alanı’nda durdurduğu çekicide bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ş.K. isimli zanlı da gözaltına alındı. Denizli Mahallesi’nde bir adrese yapılan baskında ise bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bu olayda ise M.C. isimli şahıs gözaltına alındı. İki olayda toplam 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alanın iki zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

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