HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

Adana’da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 00:55 | Son Güncelleme

Adana’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken 100 güvercin telef oldu.Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67011 sokakta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi.

Adana’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken 100 güvercin telef oldu.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67011 sokakta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı ahşap evde tek başına yaşayan Ali Rıza Özdemir yangın çıkması üzerine kendini son andan dışarı attı. Mahalle sakinleri ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Özdemir’i hastaneye kaldırdı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir’in tedavisi devam ediyor.
Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı ahşap evi tamamen küle çevirdi. Bölgeye 2 tane arazöz su takviyesine geldi. Yaklaşık 2 saat süren yangın güçlükle söndürülebildi. Ev tamamen yanarak kullanılamaz geldi. Özdemir’in beslediği 100 güvercin ise yangında telef oldu.
İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgasıAsker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM’de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM’de 5 araç birbirine girdi!

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası

Kan donduran olay! Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Hatay'da komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Komşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındı

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.