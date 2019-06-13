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Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 04:00 | Son Güncelleme

Adana’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında 6 çocuk dumandan etkilendi.

Adana’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında 6 çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada evlerinin yandığını gören diğer çocuklar ise ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 10 kişinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürürken ev küle döndü. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangın esnasında Suriye uyruklu 6 çocuk ve anneleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çocuklar sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalelerinin ardından ailesine teslim edildi. Evden çıkan diğer çocuklar ise ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi
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