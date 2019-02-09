Adana'da 2 kişinin öldüğü kazada sürücü teslim oldu

Adana'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından aracını bırakarak kaçan şoför polise teslim olması üzerine sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Merkez Çukurova ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 4 Şubat'ta 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından otomobilini bırakarak kaçan sürücü M.A. (22) İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Korktuğu için kazanın ardından kaçtığını öne süren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.A. tutuklandı.
M.A. yönetimindeki 01 ASL 75 plakalı otomobil, 4 Ocak'ta Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Adil Şahpaz ve 2 otomobile çarpmıştı. Kazada, Şahpaz ile ailesiyle sıkıştığı otomobilden kurtarma ekiplerince çıkarılan Sema Nur Akgül hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.
Sürücü M.A. kazanın ardından kaçmıştı.
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