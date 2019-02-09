HABER

Adana'da 2 kişinin öldüğü kazada sürücü teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Merkez Çukurova ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından otomobilini bırakarak kaçan sürücü tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından aracını bırakarak kaçan şoför polise teslim olması üzerine sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 4 Şubat'ta 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından otomobilini bırakarak kaçan sürücü M.A. (22) İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Korktuğu için kazanın ardından kaçtığını öne süren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.A. tutuklandı.

M.A. yönetimindeki 01 ASL 75 plakalı otomobil, 4 Ocak'ta Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Adil Şahpaz ve 2 otomobile çarpmıştı. Kazada, Şahpaz ile ailesiyle sıkıştığı otomobilden kurtarma ekiplerince çıkarılan Sema Nur Akgül hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Sürücü M.A. kazanın ardından kaçmıştı.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! YakalandıYıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Malazgirt’te geleceğin yıldızlarını yetiştiriyorMalazgirt’te geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü 3 yaralı adana Çukurova sürücü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Cinsel istismara uğrayan çocuğun günlüğünde korku dolu satırlar!

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.