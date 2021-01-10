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  4. Adana’da 2 milyon 740 bin adet makaron ele geçirildi

Adana’da 2 milyon 740 bin adet makaron ele geçirildi

10.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 milyon 740 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Toptancılar Sitesi, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan ve Çukurova ilçesi Şambayat Mahallelerinde depolarda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı.

Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 milyon 740 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Toptancılar Sitesi, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan ve Çukurova ilçesi Şambayat Mahallelerinde depolarda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere yapılan baskında 2 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı yakalandı.

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