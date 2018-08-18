Adana'da 2 minibüste 50 kaçak yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 50 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren şahısların Adana üzerinden İstanbul'a götürüleceği ihbarını aldı. Kontrol noktalarında güvenlik önlemi alan polisler, Yüreğir ilçesinde şüphelendikleri 2 minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde 50 Suriyeli yakalandı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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