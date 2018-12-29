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Adana'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 19:54 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, biri şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Adana'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ceyhun ÖZER-Ali GÖKDAL/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, biri şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan-Kozan yolunun Çatalhöyük mevkiinde meydana geldi. İsmet Yılmaz (65) yönetimindeki 01 RM 616 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cumali Aytekin (42) yönetimindeki 01 AIL 65 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü Cumali ve Rabia Aytekin (65) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Diğer otomobilin sürücüsü İsmet Yılmaz ise kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Cumali ve Rabia Aytekin'in tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıAdana'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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