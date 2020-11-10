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  4. Adana’da 2 silah kaçakçısı yakalandı

Adana’da 2 silah kaçakçısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Adana’da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana’da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada takibe alınan bir otomobil durdurularak arama yapıldı.
Aramada otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki sorgulamalarında silahlardan bilgilerinin olmadığını söylediği öğrenildi.
2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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