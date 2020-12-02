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Adana’da 2 taş eser ele geçirildi

02.12.2020 09:57 | Son Güncelleme:
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Adana’da 2 taş eser ele geçirildi

Adana’da polisin şüphelenip durduğu otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 2 taş eser ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptı.

Adana’da polisin şüphelenip durduğu otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 2 taş eser ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde taş eser ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. gözaltına alındı. Polis, taş eserleri Adana Müze Müdürlüğüne götürerek hangi döneme ait olduğunun ve sahte olup olmadığının belirlenmesini talep etti. Müzeden gelen ilk yanıt, taşların tarihi eser olarak değerlendirilebileceği ancak sahte mi gerçek mi olduğu, hangi döneme ait olduğunun yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacağı yönünde oldu.

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