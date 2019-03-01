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Adana'da 200 polisle aranan kişilere yönelik operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişiye yönelik, 200 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da 200 polisle aranan kişilere yönelik operasyon

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişiye yönelik, 200 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı diğer birimlerin de desteğiyle bu kişilerin evlerine 200 polisle şafakta baskın düzenlendi. Operasyonda aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 200 polisle aranan kişilere yönelik operasyonAdana'da 200 polisle aranan kişilere yönelik operasyonAdana'da 200 polisle aranan kişilere yönelik operasyonAdana'da 200 polisle aranan kişilere yönelik operasyon

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