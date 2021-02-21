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  4. Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

21.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin yaptığı uygulamada 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için İncirlik Park Alanı’nda uygulama başlattı.

Adana’da polisin yaptığı uygulamada 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için İncirlik Park Alanı’nda uygulama başlattı. Polis, şüphelendiği bir tankeri durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis akaryakıta el koyarken, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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