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Adana’da 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

19.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Adana’da 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’da “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri Adana’da “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü Cabbar Sefa T.’nin (26) Atatürk Caddesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen dedektifler hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Atatürk Caddesi’ne gelen polisler hükümlüyü kısa sürede kaldırımda giderken yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. Hükümlünün 6 arkadaşıyla birlikte bir kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek ceza aldığı öğrenildi.

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