Adana'da 22 bin sahte içki ele geçirildi; 54 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı sahte içki operasyonlarında 54 kişiyi yakaladı. Denetimlerde ele geçen 22 bin 360 litre sahte içki imha edildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiden 12 kişinin ölmesi üzerine denetimlerini artırdı. İl genelinde 59 adrese baskın düzenleyen polis, sahte içki imal eden 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Depo ve evlerde yapılan aramalarda da 22 bin 360 sahte içkiye el konuldu. Denetimlerin artayacağı açıklandı.

FOTOĞRAFLI



