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Adana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

ADANA'da polis tarafından çökertilen uyuşturucu şebekesinin, 22 milyon lira değerindeki uyuşturucuyu Körfez ülkelerine gönderecekleri belirtildi.

Adana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis tarafından çökertilen uyuşturucu şebekesinin, 22 milyon lira değerindeki uyuşturucuyu Körfez ülkelerine gönderecekleri belirtildi. 19 Ekim'de yapılan operasyonda 1 milyon 492 bin 560 uyuşturucu hap ile yakalanan 23 kişiden 16'sı tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19 Ekim'de Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çoğunluğu Suriyeli, 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 milyon lira değerinde 1 milyon 459 bin 560 uyuşturu hap ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli M.Ö.'nün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki evinde de 70 bin 'captagon' uyuşturucu hap bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu hapları, kaçak yollarla körfez ülkelerine götürmeye çalıştıkları saptandı.
Emniyette sorgulanan şüphelilerden 16'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklamaAdana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklamaAdana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklamaAdana'da 22 milyon liralık uyuşturucuya 16 tutuklama

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