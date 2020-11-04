HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana’da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 09:56 | Son Güncelleme

Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim-2 Kasım’da uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Adana’da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim-2 Kasım’da uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 5 kilo 534 gram esrar, 2 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu, 402 gram kokain, 46 gram eroin,198 uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan 23’ü sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana’da 23 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Mersin’de feci kaza! Yaralılar varMersin’de feci kaza! Yaralılar var
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En Çok Okunan Haberler
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, evi yaktı
İstanbul Ümraniye'deki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'daki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi!
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
Olası Marmara depremi için korkutan tsunami uyarısı: Dalgalar 200 metre içeri girebilir'
İzmir'deki tsnumani sonrası korkutan '200 metre' uyarısı
Antalya'da eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Mersin’de taktak motoru kaza yaptı! Yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.