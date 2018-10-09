Adana'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi otogar yakınlarındaki tren yolu mevkisinde yabancı uyruklular olduğu bilgisini üzerine bölgeye gitti.

Bölgede ekiplerce yakalanan 25 Afganistan uyruklunun ibraz ettiği uluslararası koruma belgesi ve İstanbul'a yolculuk için düzenlenen yol izin belgesinin sahte olduğunu tespit edildi.

Ekipler, İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin, Van'dan 5 araç değiştirerek Adana'ya geldiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

