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Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 08:37 | Son Güncelleme

ADANA'da sokak çetelerine yönelik 250 polis ile şafak operasyonu düzenledi.

Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sokak çetelerine yönelik 250 polis ile şafak operasyonu düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına işleyen sokak çetelerine üye olduğu iddia edilen 14 kişinin ev ve iş yeri adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 250 polis ile merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 19 ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.
Evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullandığı aramalarda olaylarda kullanıldığı düşünülen 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltıAdana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltıAdana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltıAdana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon: 11 gözaltı

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