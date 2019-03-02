Adana’da 26 torbacı tutuklandı

Adana’da şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 39 zanlıdan 26’sı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle 27 Şubat günü operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinde desteği ile daha önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 gözaltı kararı bulunurken 39 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 26’sı tutuklanırken 8 zanlı adli kontrol şartıyla, diğer zanlılar ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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