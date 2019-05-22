HABER

Adana’da 27 aranan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan asayiş uygulamasında 27 aranan şahıs yakalandı, 7 silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde uygulama yaptı.

Adana’da 27 aranan şahıs yakalandı

Adana’da yapılan asayiş uygulamasında 27 aranan şahıs yakalandı, 7 silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde uygulama yaptı. Uygulamada, 7 bin 667 genel bilgi toplama (GBT) sorgulandı, 2 bin 420 araç kontrol edildi, 24 araca 6 bin 57 lira para cezası uygulandı.
Birer çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletin bulunduğu, 4 aracın trafikten men edildiği uygulamada, ikisi kurusıkı toplam 4 tabanca ile 3 tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca uygulamada, hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak, yaralama, dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan 1 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla aranan 27 kişi yakalandı.
Uygulamada dilencilik yaptığı tespit edilen 11 çocuk ailelerine, 3 çocuk ise yuvaya teslim edildi. Dilencilik ve satıcılık yapan yaşı büyük 8 kişiye ise işlem yapıldı.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Otomobilin çarptığı çocuk öldüOtomobilin çarptığı çocuk öldü
Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (4)Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.