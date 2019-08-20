Adana'da 27 gündür kayıp kızının bulunmasını istiyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ayşe Aksu, 27 gündür kayıp astım hastası kızı H.N.T'nin bulunmasını bekliyor.

Bulma umuduyla sokaklarda 15 yaşındaki kızını arayan 4 çocuk annesi Aksu, evladının hayatından endişe ediyor.

Anne Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden akrabalarına gitmek üzere çıkan kızının geri dönmemesi üzerine emniyete kayıp başvurusunda bulunduklarını, ancak henüz bir haber alamadıklarını söyledi.

Beş yıl önce eşinden gördüğü şiddetten dolayı boşandığını belirten Aksu, "Kızımın uyuşturucuya alıştırıldığını öğrenince AMATEM'e götürdük, tedavi görmeye başladı. Kızım 27 gün önce bir yakınımıza gittikten sonra eve dönmedi. Çok büyük hayalleri vardı. Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyorum. 27 gündür sokaklardayım. Adana'yı hiç bilmezdim ama günlerdir sokaklarda kızımı arıyorum." diye konuştu.

Aksu, kızına da eve dönmesi çağrısında bulunarak, "Yalnız başıma çocuklarıma devlet desteğiyle bakıyorum. Allah razı olsun, Sosyal Hizmetler ile kaymakamlık sahip çıktı. Kızımın bir köşede cenazesinin bulunmasını istemiyorum. Herkese sesleniyorum, bir anne daha ağlamasın. Benim gözümde yaş kalmadı." ifadelerini kullandı.

