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  4. Adana’da 27 torbacı tutuklandı

Adana’da 27 torbacı tutuklandı

11.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 157 zanlıdan 27’si tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı, 40 kilo 280 gram esrar, 3 kilo 357 gram sentetik uyuşturucu, 701 uyuşturucu hap, 34 gram eroin, ruhsatsız 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 157 zanlıdan 27’si tutuklandı, 11’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 130’u serbest bırakıldı.

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 157 zanlıdan 27’si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı, 40 kilo 280 gram esrar, 3 kilo 357 gram sentetik uyuşturucu, 701 uyuşturucu hap, 34 gram eroin, ruhsatsız 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 157 zanlıdan 27’si tutuklandı, 11’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 130’u serbest bırakıldı.

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