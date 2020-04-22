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Adana’da 270 polisle narkotik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 08:07 | Son Güncelleme

Adana’da 270 polisin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerinde 10 farklı noktada hava destekli uygulama düzenlendi. 270 polisin katıldığı uygulamada, özel harekat, trafik şube ve asayiş şubeden polisler destek verdi.

Uygulamada, durdurulan araçları dedektör köpekleri aradı. Polisler, araç sürücüleri ve içerisinde yolcu konumda oturan 700 kişiye GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 290 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi. 2 sürücüye ise 8 bin 848 TL idari para cezası uygulandı. Umumi Hıfsızsıhha kanunu kapsamında 5 şahsa toplamda 3 bin 151 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan vatandaşlar ise uygulamada polisler tarafından uyarıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana narkotik

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