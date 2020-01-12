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  4. Adana’da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Adana’da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

ADANA’da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği uygulamada, D-400 karayolu üzerinde, servis aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ve Y.E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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