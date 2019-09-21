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Adana'da 3 DEAŞ üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 3 DEAŞ üyesi yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu İ.F (35), İ.H. (25) ve A.C.M.'nin (35) Adana'da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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