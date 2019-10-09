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Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da 3 gün süren Lezzet Festivali’nde 30 ton et tüketildi.

Adana’da 3 gün süren Lezzet Festivali’nde 30 ton et tüketildi. Kentte 20 yılı aşkın süredir kebapçılık yapan ve festivalde stant açan kebapçı Yaşar Aydın, festivale büyük rağbet olduğunu ve festival boyunca 30 ton et tüketildiğini söyledi.
Adana Valiliğinin ev sahipliğinde “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen ’Adana Lezzet Festivali’ne bu yıl 270 bin kişi katıldı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından festival için gelen misafirler, Adana kebabına ve geleneksel yemeklere hayran kaldı. 3 gün süren festivalde kebap stantlarında vatandaşlara Adana’nın eşsiz lezzetlerinden biri olan Adana kebabı sunuldu. Geçen yıl 15 ton etin tüketildiği festivalde bu yıl yoğun katılımla et severler 30 ton et tüketti.

“Adana’ya yakışacak bir festivaldi”
Yaşar Aydın, bu yıl Lezzet Festivali’nin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir festival atlattık. Öncelikle Vali Mahmut Demirtaş’a çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük katkıları oldu. İnsanlarımız aradığı her şeyi 1 günde buldu. Aylarca arayıp da bulamadığı lezzetleri bir günde tattı. Çünkü hepsi bir aradaydı. Çok yoğun ilgi vardı. Resmi rakamlar 270 bin ama daha fazlası vardı. 300 bin kişi vardı. Et 30 ton rahat gitmiştir. Ben tek başıma 3 ton sattım. Kuyruk vardı hep. Herkes neşeliydi. İsteyen oyun alanına gidip oynuyor, isteyen geziyordu. Adana’ya yakışacak bir festivaldi” diye konuştu.

“Adana’da kebap yiyen başka yerde yiyemez”
Adana’nın hak ettiği yere gelmesi için herkesin çalışması gerektiğini aktaran Aydın, “Adana hak ettiği yere gelecek ve geldi. Çünkü bu kadar festival yapılıyor her yerde ama bu kadar talep hiçbir yerde yok. Adana farklı. Adana’da kebap yiyen başka yerde yiyemez. Bütün esnaflarımız mutluydu. Herkes iş yaptı. Adana’mız için hepimiz bir olalım, birlik olalım. Lezzet için herkesin birlikte ve beraber olması lazım. Gez dünyayı ye Adana’yı” ifadelerini kullandı.

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi
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