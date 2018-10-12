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Adana'da 3 kişi patlayıcılarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, Kobani olayları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde protesto etmek isteyen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, Kobani olayları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde protesto etmek isteyen kişilere yönelik operasyon yaptı. 3 kişinin yakalandığı baskınlarda, 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ekim Kobani olayları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıldönümünde protesto düzenlemek isteyen örgüt yandaşlarına yönelik operasyon yaptı. Ekipler, belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda pet şişeler içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 5 el bombası fünyesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 zanlının, bu patlayıcıları güvenlik güçlerine ve araçlarına atarak terör eylemi yapacakları saptandı. Ayrıca polisler, Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi'nde de yasa dışı pankart ele geçirdi. Emniyete götürülen 3 zanlı ise sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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