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Adana'da 3 kişinin yaralandığı düğündeki kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

"Yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı

Adana'da düğünde 3 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 10 Mart'ta düğünde çıkan kavgada O.A, V.Ö. ve A.Ş'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Muhammet T. (19), Necati Ç. (23), Murat K. (20), Reber S. (20) C.T. (17) ve M.E.K. (17), Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk etti.

Kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen Muhammet T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Halay sırasında iki gruptakilerin birbirine "yan baktığı" gerekçesiyle kavga çıktığı iddia edildi.

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