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Adana’da 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Adana’da 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dün Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti.

Adana’da 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dün Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden otomobil ile uzaklaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlının astsubaylıkta atılma Güçlü Doğan T. olduğunu belirleyip onu evinde 3 tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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