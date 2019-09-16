Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının evi kundaklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi 4307. Sokak'ta 3 kişinin katil zanlısı G.D.T.'nin evinin de bulunduğu binanın 2. katı saat 02.00 sıralarında kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürdü.

Binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Sabah saat 07.00 sıralarında ise aynı binanın 3. katı da kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrar kundaklandı.

Çatıda çıkan yangın kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta ve evin etrafında güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Her iki kattaki evde kullanılamaz hale geldi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binanın etrafında bir süre delil araştırması yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin evde yaşayan kişilerle husumetli olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.