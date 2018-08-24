Adana'da 3 kişiyi yaralayan baba ve 2 oğlu yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA'da kavga sırasında husumetli oldukları kişi ile bu sırada motosikletle tesadüfen yoldan geçen baba ve kızını silahla yaralan, Durmaz A. ile oğulları Erhan ve Uğur A. yakalandı.

Olay, 22 Ağustos günü Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Durmaz A. ve oğulları Erhan ile Uğur A., husumetli oldukları Umut B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba ve oğulları, tabanca ve pompalı tüfekle Umut B.'ye ateş açtı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği Umut B. ile motosikletle yoldan geçen Mehmet Yaşar ile kızı Berfin yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba ve 2 oğlunu evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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