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Adana’da 3 torbacı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen kişilerin Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Adana’da 3 torbacı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen kişilerin Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 141 gram eroin, 7,13 gram bonzai ve 2,37 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler Fayık B. (20), Ümit Y. (23) ve Eren U. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Adana’da 3 torbacı tutuklandı

Adana’da 3 torbacı tutuklandı

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