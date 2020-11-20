HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 3 yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

Adana’da 3 yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı

20.11.2020 09:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce Abdurrezzak Toktaş’ı (30) Fatih Mahallesi Kıyıboyu Cadesinde vurduğu öne sürülen Deniz K.’yi (45) bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlıyı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında yakaladı. Zanlı suçunu itiraf ederken Abdurrezzak Toktaş’ın ağabeyi Sadettin Toktaş’ın 2 yıl önce ağabeyi Serkan Kocayı öldürdüğü için vurduğunu söylediği öğrenildi.
Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Polis daha sonra Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde Serdar Pat’ı (35) vurduğu öne sürülen Mehmet Hüseyin Y.’yi aynı mahallede yakaladı Zanlı husumetlisi olduğunu Serdar Par’ı da ona benzettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.
Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cinayet ekipleri Barış Parkında büfesi bulunan Cemil Yenigün’ü vurduğu öne sürülen Mete Hüseyin Y.’yi yakaladı. Cemil Yenigün ifadesinde zanlının kendisinden haraç istediğini vermeyince de vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinden sora çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Yer: İstanbul! Araçları durdurup ezilmekten son anda kurtardıYer: İstanbul! Araçları durdurup ezilmekten son anda kurtardı
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Gezi için yola çıktı, polis durdurunca hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı! Başına gelmeyen kalmamış

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Rize'de koronavirüs vakaları yükselince harekete geçildi: Yoğum bakım sayısı artırılıyor

Vakalar hızla artınca harekete geçildi: Maksimuma çıkarıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.