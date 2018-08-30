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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

 ADANA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, vatandaşların ve kent protokolünün katılımıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda kutlandı.

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, vatandaşların ve kent protokolünün katılımıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümünde, resmi kurumlar tarafından Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, protokol üyeleriyle makamında bayramlaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Uğur Mumcu Meydanı'nda yapıldı. Kutlamaya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ak Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, İYİ Parti Milletvekili Metanet Çulhaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri cipe binerek vatandaşları selamladı. Kutlamalarda konuşan Hava Savunma Yüzbaşı Çağlar Arıkan Özkök, zaferin ruhuna vurgu yaptı. Daha sonra öğrencilerden Göktuğ Gök, 'Mustafa Kemal'in mangası', Emine Gökçen Öksüz de 'Akdeniz' isimli şiiri okudu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin halk oyunları ekibi de protokole ve vatandaşlara halk oyunu gösterisi sundu. Kutlamalar, askerlerin ve askeri araçların geçit töreniyle sona erdi.

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