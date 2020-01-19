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  4. Adana’da 30 şişe kaçak içki ele geçirildi

Adana’da 30 şişe kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

ADANA’da kalak içki satan iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda sahte bandrollü 30 şişe içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana’da 30 şişe kaçak içki ele geçirildi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da kalak içki satan iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda sahte bandrollü 30 şişe içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında kaçak içki satışı yapılan bir iş yerinde arama yaptı. Aralamalarda, değişik markalarda sahte bandrollü 30 şişe içki, değişik marka ve ebatlarda sahte bandrollü 30 boş içki şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Adana’da 30 şişe kaçak içki ele geçirildi

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