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Adana'da 35 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, izleme yaptığı sırada akaryakıt yüklü tankerin depoya geldiğini gördü. Depoya giren polis, tankerlerden 35 bin 500 litre akaryakıt aktarımının yapıldığı saptadı. Depoda bulunan Z.Ç., B.A. ve M.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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