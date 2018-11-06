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Adana'da 350 polis ile narkotik operasyonu: 19 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. 19 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Kasım 2018 günü uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmiştir. Planlı yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon aşamasına kadar yapılan 44 ayrı ön ara yakalamada 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6, 48 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticaretine katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik bugün Adana, Hakkari, Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 19’u gözaltına alınmıştır. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır bir miktar eroin ve esrar maddesi ele geçirilmiştir. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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