Adana'da 350 polis ile narkotik operasyonu: 25 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polis ile şafak vakti yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Asayiş, KOM, TEM, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda 350 polis görev aldı. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 25 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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