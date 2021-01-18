HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da 37 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da 37 ruhsatsız silah ele geçirildi

18.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana’da 37 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı uygulamada 37 ruhsatsız silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Adana’da polisin yaptığı uygulamada 37 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 22 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 144 fişek, 25 kartuş, 4 çalıntı otomobil, 9 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 229 kişiyi yakalarken, 1 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.

Adana’da 37 ruhsatsız silah ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
İkramiye 30 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçlarıİkramiye 30 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Bir sivilce hayatını kararttı! 5 saatlik operasyonla ölümden döndü

Bir sivilce hayatını kararttı! Ölümden döndü

Elektrik kesintisi listesi 18 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

18 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları açıklandı!

826 personel alımı sonuçları açıklandı!

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi! Yöntemleri 'pes' dedirtti

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi! Yöntemleri 'pes' dedirtti

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 98 milyon TL'yi aştı!

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2021!

İkramiye 30 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.