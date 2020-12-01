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Adana’da 37 silah ele geçirildi

01.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Adana’da 37 silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 37 silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 37 silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 23 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 161 fişek, 54 kartuş, 2 kesici alet, 3 çalıntı otomobil, 11 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 254 kişiyi yakalarken, 8 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.

Adana’da 37 silah ele geçirildi

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