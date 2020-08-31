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Adana’da 38 ruhsatsız silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan uygulamalarda 38 ruhsatsız silah ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23-29 Ağustos tarihleri arasında yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalandı.

Adana’da yapılan uygulamalarda 38 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23-29 Ağustos tarihleri arasında yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ayrıca 24 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 6 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 750 gram altın bilezik, 2 pala tabir edilen bıçak, 1 çalıntı otomobil ve 25 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı öne sürülen 10 iş yerine de idari işlem başlatıldı.

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