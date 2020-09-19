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Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü Hamdilli Mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde merkez üssü Hamdilli Mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede sallanan evlerde oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30’da Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan, depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.

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