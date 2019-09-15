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Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Adana’da vatandaşın huzur ve güvenliği için yapılan uygulamada 31 bin 38 şahıs, 11 bin 866 araç kontrol edilip, 39 silah, çok sayıda mermi ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan 173 hükümlü de yakalandı.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla, suç oluşmadan suçu önlemek ya da daha önceden suç işlemiş ve sokakta gezen şahısların yakalanması için uygulamaları sıklaştırıldı.

Adana’da vatandaşın huzur ve güvenliği için yapılan uygulamada 31 bin 38 şahıs, 11 bin 866 araç kontrol edilip, 39 silah, çok sayıda mermi ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan 173 hükümlü de yakalandı.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla, suç oluşmadan suçu önlemek ya da daha önceden suç işlemiş ve sokakta gezen şahısların yakalanması için uygulamaları sıklaştırıldı. Şehrin D-400 ve otoyoldaki 5 rutin kontrollerin yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu. Bu nedenle polisler 7 gün 24 saat esasına göre ara sokaklarda bile uygulama yapmaya başları. Aktaş’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda polis 31 bin 38 şahıs, 11 bin 866 araç kontrol edilip, 39 silah, çok sayıda mermi ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan 173 hükümlü yakalandı. Yapılan araç kontrollerinde 1 çalıntı otomobil, 10 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Torbacı diye tabir edilen şahıslara da geçit verilmeyerek 12.7 gram esrar, 35 gram bonzai, 31, 17 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ele geçirilip zanlıları gözaltına alındı. Aramalarda 220 lira da sahte para ele geçirildi. Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı

Adana’da 39 silah ele geçirildi, 173 hükümlü yakalandı
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