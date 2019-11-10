Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmeye hazır halde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, variller içinde 4 bin 225 litre sahte rakı ele geçirildi. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan 4 düzenek bulundu.

Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken, depo mühürlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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