HABER

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

ADANA'da, lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın tranferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 31,5 milyon lira), şirketin güverlik müdürü tarafından çalındı.

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun (2) - Yeniden

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın tranferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 31,5 milyon lira), şirketin güverlik müdürü tarafından çalındı. Olayla ilgili 4 kişi yakalanırken, şüpheli müdür B.E. aranıyor.
Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki, kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve eurolarının transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmada meydana geldi. İddiaya göre, şirketin güvenlik müdürü B.E., ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen B.E., diğer personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, bir süre sonra indiklerinde B.E.'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı.
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, B.E.'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi de sorgulamak üzere gözaltına aldı.
4 milyon 795 bin Euro ile ayıplara karışan, B.E.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Olayın ardından konuşan firmanın yetkilisi Hasan Ali Şen, "Bu kişi bizim şirketimizde 2013'den beri çalışıyordu. Transferini gerçekleştirdiğimiz paranın bir kısmını alarak kaçtı. Konu şu anda güvenlik güçlerinin araştırmasında, en kısa zamanda yakalanacağını umuyoruz" dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun (2) - YenidenAdana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun (2) - Yeniden

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardıBaşını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
İzmir’den gelip Aydın’a kenevir etkilerİzmir’den gelip Aydın’a kenevir etkiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.