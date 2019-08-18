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ADANA’DA 4 MİLYON 795 BİN EURO’LUK SOYGUNUN ŞÜPHELİSİ BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- ADANA'da 4 milyon 795 bin Euro'luk soygunun firari şüphelisi dün gece Fatih Aksaray'da 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- ADANA'da 4 milyon 795 bin Euro'luk soygunun firari şüphelisi dün gece Fatih Aksaray'da 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.
İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan bekçiler dün gece şüphelilere yönelik Aksaray Meydanı'nda Genel Bilgi Tarama (GBT)'sı yapmaya başladı. Saat 21.30 sıralarında bekçiler davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi de durdurarak kimlik istedi. Mahmut Ç. adına düzenlenen sahte kimliği polis ekiplerine veren şüpheli Aksaray’a bir eğlence mekanında gitmek istediğini söyledi. Ekipler, sahte kimliği belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Bekçiler, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek isteyerek şüpheliyi Aksaray Polis Merkezi’ne getirdi. Polis merkezinde parmak izi alınan şüphelinin gerçek kimliğinin Mehmet Emin G. olduğu tespit edildi. Mehmet Emin G.’nin yapılan detaylı incelemesinde, Adana 5.Sulh Ceza Hakimliği tarafından '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan arandığı ortaya çıktı. Bekçiler Mehmet Emin G.’nin üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve sim kartı ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana’dan gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

25 HAZİRAN’DAN BERİ ARANIYORDU
25 Haziran’da Adana Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarında bulunan lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın transferini yaptığı 4 milyon 795 bin Euro, şirketin 6 yıllık güvenlik müdürü tarafından çalınmıştı. Hırsızlık olayıyla ilgili firari olarak aranan Mehmet Emin G.’nin de olaya karıştığı ve firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci’nin eşinin bir akrabası olduğu ortaya çıktı.

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