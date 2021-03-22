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  4. Adana’da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

22.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polis, yaptığı operasyonda 4 milyon 950 bin kaçak makaron 150 bin kaçak cerrahi eldiven ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polis, yaptığı operasyonda 4 milyon 950 bin kaçak makaron 150 bin kaçak cerrahi eldiven ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis, adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 4 milyon 950 bin kaçak makaron ve 150 bin kaçak eldiven ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 2’si adil kontrol ile 2’si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

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