Adana'da 4 uyuşturucu satıcısına hapis cezası

Adana'da sentetik kannabinoid katkılı toz esrar sattıkları iddia edilen 5 kişiden 4'ü 17 yıl 6 aydan, 21 yıla kadar hapis cezalarına mahkum edildi, bir kişi ise beraat etti.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nusret Gönültaş, Ali Şen, Erhan Özakar ile tutuksuz sanıklar Yunus Şahbaz, Hüseyin Ü. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyetinci, sanıklardan Nusret Gönültaş'a "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl hapis 72 bin lira adli para cezası, Erhan Özakar, Ali Şen ve Yunus Şahbaz'a 17'şer yıl 6'şar ay hapis ve 60'ar bin lira adli para cezası verildi.

Sanık Hüseyin Ü. ise beraat etti.

Heyet, sanıklardan Nusret Gönültaş, Ali Şen ve Erhan Özakar'ın tutukluluklarının devamına Yunus Şahbaz'ın ise tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Narkotik polisleri, 10 Ağustos 2018'de 2 ayrı olayda sanıklara ait olduğu iddia edilen içinde sentetik kannabinoid katkı maddesi bulunan toplam 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirmişti.

