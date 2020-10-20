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Adana’da 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Adana’da bir kamyonette 40 kilo takoz esrar, 46 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında bir kamyonetten şüphelenip durdurdu.

Adana’da 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Adana’da bir kamyonette 40 kilo takoz esrar, 46 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında bir kamyonetten şüphelenip durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği Oscar kamyonette arama yaptı. Köpek kamyonetin alt tarafına tepki verdi. Bunun üzerine polis yaptığı çalışmada kamyonetin alt kısmındaki özel bölmede 40 kilo takoz esrar, 46 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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