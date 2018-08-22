HABER

Adana'da 4 yaşındaki çocuğun ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde inşaat sahasında ölü bulunan çocuğun gözaltına alınan annesi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat sahasında ölü bulunan 4 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan annesi tutuklandı.

Yiğit Çınar Ö'nün Şıh Efendi Bulvarı'ndaki bir inşaatta ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan annesi Fatma Ö'nün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Olay

Türkeli Mahallesi'ndeki evlerinden annesi ile birlikte ayrılan Yiğit Çınar Ö'nün, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki bir inşaat sahasında cesedi bulunuştu.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen anne Fatma Ö, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında kendisine zarar verdiği sırada gözaltına alınmıştı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
Antalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilirAntalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilir
Taksim'de adım atacak yer kalmadıTaksim'de adım atacak yer kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana adliye anne Kozan öldürülme

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.