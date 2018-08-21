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Adana'da 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

Annesiyle birlikte evden çıktıktan sonra inşaat sahasında yerde hareketsiz halde bulunup hastaneye kaldırılan çocuğun öldüğü belirlendi - Psikolojik sorunları olduğu belirlenen çocuğun annesi, ilçedeki bir mezarlık yakınında kendisine zarar vermeye çalışırken bulundu

ADANA(AA) - Adana'nın Kozan içesinde psikolojik sorunları bulunan annesiyle birlikte evden ayrıldıktan sonra inşaat sahasında yerde hareketsiz halde bulunup hastaneye kaldırılan çocuğun öldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde Fatma Ö, 4 yaşındaki oğlu Yiğit Çınar Ö. ile öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, emniyet güçleri kayıp anne ve oğlunu bulmak için araştırma başlattı.

Öte yandan, belediye hoparlöründen de anne ve oğlunu görenlerin durumu polise bildirmeleri istendi.

Emniyet güçleri, bir süre sonra anne Fatma Ö'yü Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında buldu.

Kendisine zarar vermeye başlayan kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, bir vatandaş, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki inşaat sahasında yerde hareketsiz yatan bir çocuk gördü.

Vatandaşın kendi aracıyla Fatma Ö'nün kaldırıldığı hastaneye götürdüğü çocuğun ölmüş olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaşamını yitiren çocuğun aynı hastanede tedavisi süren Fatma Ö'nün oğlu Yiğit Çınar Ö. olduğunu tespit etti.

Emniyet ekipleri, çocuğun bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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adana anne Çocuk hayatını kaybetti Kozan şizofreni hastası

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